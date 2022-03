Krzysztof Zalewski jutro z akustycznym koncertem w Wałbrzychu!

Już jutro, czyli 8 marca, o godz. 19, w wałbrzyskim Aqua Zdroju koncert Krzysztofa Zalewskiego. Wspaniale złożyło się, że ten znakomity wokalista i multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów (po prostu człowiek wielu talentów, bo jest też np. aktorem) wystąpi u nas w Dniu Kobiet. To rewelacyjny prezent.

Ale tak właśnie ułożył się kalendarz trasy, w ramach, której Krzysztof Zalewski zagra 22 koncerty z akustycznymi wersjami swoich największych przebojów. Artysta odwiedzi najważniejsze sceny koncertowe w kraju. A koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged chociaż bez prądu to jest pełen energii i mocy. Brzmienie utworów uzupełnia nieobecna wcześniej na koncertach Zalewskiego bardzo efektowna sekcja dęta. No i wszystko to w niezwykłej scenografii w stylu western.

Występ tego znanego artysty elektryzuje w każdej sekundzie, od „Her Majesty” z płyty „Zelig”, którą zaczyna swój koncert unplugged, przez piosenki z najnowszego albumu „Zabawa”, po „Miłość Miłość” na finał. Przygotowana jest też premiera: napisany specjalnie na potrzeby koncertu MTV Unplugged utwór „Ptaki”, piosenka apel, by wznieść się ponad podziały.

Szczęśliwcy posłuchają tego wszystkiego (i zobaczą) już jutro w Aqua Zdroju.