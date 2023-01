Kuba – dziewięcioletni osiołek z Lubachowa zagrał główną rolę w filmie „IO” nominowanym do Oskara!

Osiołek Kuba ma krajowy rodowód

– To wspaniałe zwierzęta. Zakochałam się w nich, ale muszę przyznać, że nie od razu – opowiada pani Katarzyna.

Osły z Rumunii sprowadził w 2009 r jej mąż. Było to spełnienie jego marzeń. Kiedy był dzieckiem, jeździł z rodzicami na wczasy do Bułgarii i za każdym razem nie mógł doczekać się spotkania z osiołkami. Zapowiadał, że kiedyś sprowadzi je sobie do Polski. W końcu to zrobił.