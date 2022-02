Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Wałbrzychu. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Fundacja na Pomoc Zwierzętom działa w Boguszowie - Gorcach od 30 lat i pomaga zwierzętom nie tylko z tej miejscowości, ale jeśli trzeba to także z Wałbrzycha, Mieroszowa, Szczawna - Zdroju... To organizacja, która nie posuwa się do skrajności, by bazując na współczuciu miłośników zwierząt, zdobywać pieniądze. A związać koniec z końcem jest trudno, często na kredyt... Kto zna panią Joannę, to wie, że to miejsce, to całe jej życie. I spokojna przystań dla staruszków na czterech łapach.