Ruszyła zbiórka na mobilną podłogę baletową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych"

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” przed kilkoma dniami zainicjowało zbiórkę na mogilną podłogę baletową dla zespołu. Pieniądze można przekazywać drogą internetową. Na razie zrobiło to kilkanaście osób, i uzbierało się kilkaset złotych, ale potrzeba 30 tysięcy. Warto zatem podarować im nawet drobną kwotę.

Mobilna podłoga baletowa zapewnia tancerzom nie tylko wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To specjalna wykładzina, którą można rozkładać na scenach, ale także na różnych powierzchniach, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Podłogę można szybko złożyć i rozłożyć w dowolnym miejscu.

– Zależy nam na tym, aby zespół mógł się zaprezentować w różnych przestrzeniach, gdzie dziś nie ma możliwości do tańca ludowego – mówi koordynator Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” Rafał Ślipek.

Podkreśla, że najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo, a mobilna podłoga baletowa jest antypoślizgowa, do tego na łączeniach poszczególnych elementów nie ma szczelin, w które może wejść obcas.

– Tancerze bardzo często są narażeni na różnego rodzaju skręcenia, kontuzje stopy, co z automatu wyłącza ich z tańca. Takie rzeczy się zdarzały. Podłoga ma temu zapobiec. Założyliśmy, że to będzie około stu metrów kwadratowych – dodaje Ślipek.