Schronisko Andrzejówka zamknie część pokoi, bo woda będzie się lała turystom na głowę? Na gwałt trzeba zrobić remont dachu

Dach Schroniska Andrzejówka jest w fatalnym stanie. Gołym okiem widać, że może nie przetrzymać kolejnych wichur, czy naporu śniegu i nawałnic. Turystów straszą dziury i odstające klepki, które przybito tutaj jeszcze w latach 70. ub. wieku. Przez lata w tym miejscu nie było robione praktycznie nic.

- Poprzedni dzierżawca przez 17 lat wyremontował jedynie łazienki na piętrze. My mamy nieco inną filozofię i chcemy wykonać nie tylko pilne prace, ale również inne by ten zabytek, to piękne miejsce kwitło - mówi Andrzej Sawicki, który wraz Ewa Kubiak i Kazimierzem Mazikiem dzierżawi to miejsce od 2020 roku.