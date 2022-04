Średniowieczny skarb nie zostanie w Wałbrzychu. Wart jest małą fortunkę. Znalazca dostanie nagrodę

Znalezienie cennego skarbu ujawniła wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Na trop garnka wypełnionego średniowiecznymi monetami trafił pies Kajtuś, który był ze swoją panią na spacerze. Właścicielka bystrego Kajtka, podejrzewając że skarb ma dużą wartość historyczną, zgłosiła sprawę wałbrzyskim konserwatorom. Nie myliła się. Monety poza naukową wartością, mają również sporą wartość materialną.

- Będzie to szacować rzeczoznawca, ale warto dodać, że cena jednego takiego brakteatu na aukcjach numizmatycznych wynosi najmniej kilkaset złotych. A znaleziono ich całkiem sporo - przyznaje Anna Nowak Ciuchera, kierownik wałbrzyskiej delegatury i zaznacza, że konserwator wystąpi z wnioskiem do ministra kultury o przyznanie i wypłatę nagrody za znalezienie i ujawnienie skarbu. To właściwie obowiązek każdego, kto znajdzie zabytkowe przedmioty, ale nie każdy jest taki skory do przekazania ich urzędowi.