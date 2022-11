Strażacy z Wałbrzycha i Boguszowa uratowali dwie kobiety, mężczyzna już nie żył

Strażacy na ratunek - Wałbrzych ul. Michałowskiego

W niedzielne popołudnie o godz. 16.40 ratowników wezwano do Boguszowa. - Po południu otrzymaliśmy wezwanie na ul. Kolejową do jednej z kamienic - kobieta, która przyszła w odwiedziny do koleżanki nie mogła przez kilka godzin nawiązać kontaktu ze swoją znajomą, poprosiła więc służby o pomoc. Przy użyciu sprzętu ratowniczego otworzyliśmy drzwi do mieszkania. Wewnątrz znajdowała się starsza pani, która ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, nie mogła samodzielnie otworzyć lokalu od środka - informują strażacy z OSP Boguszów. To oni razem ze strażakami z JRG-1, ratownikami z ZRM i policją przybyli na miejsce i udzielili 83-letniej kobiecie pomocy na czas.