Te gwiazdy pojawią się na Dniach Wałbrzycha! Święto miasta już w maju!

- Już nie możemy się doczekać. Dni Wałbrzycha, 27 i 28 maja. Zapraszamy na plac eventowy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Szykujemy solidną dawkę dobrej muzyki, wystąpią także wałbrzyszanie. Przy Starej Kopalni stanie atrakcyjny lunapark, będzie bogata strefa cateringowa – zachęca Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Na scenie pojawi się między innymi Vito Bambino, którego grono fanów powiększa się z miesiąca na miesiąc. Artysta znany jest przede wszystkim z utworów zespołu Bitamina i współpracy z takimi muzykami, jak Sanah, Dawid Podsiadło czy Daria Zawiałow. Katarzyna Nosowska to kolejna gwiazda Dni Wałbrzycha, której nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Bez wątpienia usłyszymy utwory z wydanego w 2018 roku siódmego albumu artystki „Basta”. Ostatnią gwiazdą, którą zobaczymy na scenie jest Małgorzata Ostrowska.

- Wiosna należy do mieszkańców Wałbrzycha. Pod koniec maja chcemy zaprosić wszystkich do wspólnego świętowania, do wspólnej zabawy. Dni Wałbrzycha odbędą się w ramach trasy „Lato na Maxxxa” – mówi Jarosław

Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Święto miasta to także m.in. finał konkursu „Wałbrzych ma Talent”, w którym zobaczymy najzdolniejszych artystów z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zagoszczą na dużej scenie: DJ P.Turner i Anna Herliakh (UKR) oraz Miejskie Granie Cover Band. Zabraknąć nie może wizytówki folklorystycznej Wałbrzycha - Zespołu Pieśni i Tańca.