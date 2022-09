Wałbrzych: Chcesz zarobić i pracować z polskimi gwiazdami aktorstwa? Zgłoś się!

- Jeżeli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę na planie filmowym i poczuć magię kina to 15 września (czwartek) w Dzierżoniowie będziemy realizować zdjęcia do nowego serialu kryminalnego realizowanego dla jednej z platform VOD. W rolach głównych: Tomasz Schuchardt, Magdalena Różczka oraz Vanessa Aleksander - informują przedstawiciele MKM Studio i zapewniają, iż dysponują transportem dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu filmowym.