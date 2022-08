Wałbrzych: Willa Keindorfta, Matejki 1 i Ratusz - co z remontem? [ZDJĘCIA i WIZUALIZACJE]

Willa Keindorfta przy ul. Zamkowej 2 i inne odkładane miejskie remonty

Miasto w ostatniej dekadzie wyremontowało też i faktycznie uratowało od zniszczenia wiele zabytków w ścisłym centrum, jak choćby Dom pod Kotwicą, zabytkową aptekę przy ul. Dmowskiego, czy były bank przy ul. Sienkiewicza. Jednak sporo jeszcze zostało do zrobienia, bo zaplanowano m.in. pilny ratunek zabytkowego budynku przy ul. Zamkowej 2 i przystosowanie go na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2019 roku wyłoniono projektanta przebudowy, w kolejnym roku powstał projekt i piękne wizualizacje do niego (dołączone do tekstu). W grudniu 2020 roku otrzymano też pozwolenie na zadanie "Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją i restauracją zabytkowego budynku położonego w zespole willowo-parkowym oraz adaptacja na cele Urzędu Stanu Cywilnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełną infrastrukturą techniczną".

Dariusz Gdesz - zdjęcia archiwalne

Niestety rok później ratunek sypiącego się zabytku niespodziewanie zaczął się oddalać.