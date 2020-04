Wałbrzych: Zamek Książ i Palmiarnia otwarte od 4 maja

Regulamin, przebieg tras zwiedzania, kwestie przepustowości i komunikacji na terenie Zamku Książ

w Wałbrzychu i Palmiarni są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do zwiedzania udostępnione zostaną wszystkie obiekty wchodzące w skład kompleksu zamkowego, czyli Zamek Książ, tarasy, podziemia, Palmiarnia wraz z ogrodem i mauzoleum. Już od dziś ruszyła sprzedaż biletów online. Dla gości otwarty zostanie także Hotel „Książ” w którym także wprowadzono nowe procedury i regulacje sanitarne. Nowe zasady zwiedzania Zamku będą dostępne na stronie internetowej oraz profilach Książa w mediach społecznościowych.

Od ubiegłego tygodnia turyści mogli zwiedzać już zamkowe tarasy oraz ogród Palmiarni bez wchodzenia do obiektów. Taki stan rzeczy utrzyma się do niedzieli. Te ostatnie dni pozwoliły pracownikom przetestować prawidłowości wszystkich procedur. W tym czasie po raz kolejny zdezynfekowano także wszystkie pomieszania zamkowe i hotelowe.

Wszystkie dostępne dla ruchu turystycznego przestrzenie są regularnie dezynfekowane, a turyści otrzymają pełną informację na temat wprowadzonych na ternie Zamku i Palmiarni obostrzeń. Zwiedzanie i poruszanie się po kompleksie książańskim będzie możliwe tylko w maseczkach, a dotyczy to wszystkich osób przebywających na jego terenie. Trasy zwiedzania zostały zmienione i z powodów bezpieczeństwa są jednokierunkowe i bezkolizyjne.

– Jestem ogromnie szczęśliwa, że na powrót mogę Państwa zaprosić do odwiedzenia Zamku Książ w Wałbrzychu i książęcej Palmiarni. Wprowadzone przez nas regulacje sprawią, że poczują się Państwo u nas bezpiecznie, a zwiedzanie mimo obostrzeń będzie przyjemnością. Nasze kasy będą otwarte od poniedziałku, ale już dziś zapraszam do zakupu biletów online – mówi prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.

Nowe godziny otwarcia Zamku Książ w Wałbrzychu i Palmiarni:

Od godziny 11:00 do 16:00 ( kasy do 15:00)

Od 10:00 do 17:00 piątek, sobota, niedziela (kasy do 16:00).