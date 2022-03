Znakomity Krzysztof Zalewski unplugged w wałbrzyskim Aqua Zdroju! Zdjęcia Paweł Gołębiowski

Znakomity koncert dał Krzysztof Zalewski we wtorek, 8 marca w wałbrzyski Aqua Zdroju. Niezwykle utalentowany wokalista i multiinstrumentalista zaprezentował swoje największe przeboje, także te najnowsze, z utworem „Ptaki”. On i towarzyszący mu muzycy grali bez prądu ale z taką dawką energii i mocy, że piosenki nie straciły nic na wartości, brzmiały znakomicie. Koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged, w ramach trwającej trasy, był po prostu popisowy. Setki osób, które wybrały się wieczorem w Dzień Kobiet do Aqua Zdroju z pewnością nie żałowały tej decyzji. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.