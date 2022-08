Aktualne ceny warzyw i owoców na ostatnim wałbrzyskim targowisku na Piaskowej Górze [ZDJĘCIA]

Dlaczego w Wałbrzychu umierają targowiska?

Wałbrzyskie targowiska, gdzie można kupić nie tylko ubrania i drobne sprzęty, ale też warzywa i owoce, powoli odchodzą do przeszłości. Kupcy narzekają na konkurencję marketów, gdzie sprzedawane warzywa i owoce mają często niższe ceny, a ceny tych artykułów w osiedlowych sklepikach bywają zbliżone do tych oferowanych na straganach pod chmurką na targowisku. Trudno by znacząco od siebie odbiegały, skoro produkty oferowane w osiedlowych sklepach i na straganach pochodzą z tego samego źródła - z giełdy we Wrocławiu i ewentualnie Rynku Hurtowego w Wałbrzychu. W takiej sytuacji stragani z warzywami rzadko kuszą cenami.

Elżbieta Węgrzyn

Niektórzy kupcy z ostatniego wałbrzyskiego targowiska przyznają, że współpracują dodatkowo z lokalnymi sadownikami i właścicielami plantacji. Ci zaś mają sieć swoich pojedynczych stoisk z owocami sezonowymi ustawianych w atrakcyjnych punktach na terenie całego Wałbrzycha i powiatu, zatem targowisko nie jest im potrzebne.

W okolicy Wałbrzycha choć jest coraz mniej targowisk, to nadal regularnie odbywają się Targi Zdrowej Żywności. Organizowane są ona w Świdnicy oraz raz w miesiącu - w wybraną niedzielę - w Strudze (Stare Bogaczowice). Jednak incydentalne targi nie są miejscem, gdzie wałbrzyszanie zaopatrują się w pomidory czy jabłka.