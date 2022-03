Armia wolontariuszy w Hotelu Maria, gdzie uruchomiono Czerwoną Linię dla Ukrainy Wałbrzych. Nabór chętnych do pomocy trwa!

Na spotkanie w Hotelu Maria przyszło kilkudziesięciu wałbrzyszan. To kierowcy, którzy są gotowi jechać na granic ę po uchodźców, właściciele autokarów i busów, pielęgniarki i ratownicy meduczni, lekarze, nauczyciele, którzy chcą uczyć w Wałbrzychu dzieci z Ukrainy, psychologowie, właściciele aptek, opiekunki dla dzieci, właściciele mieszkań i tacy, którzy przyjmą uciekające z Ukrainy matki z dziećmi pod swój dach. Wszyscy są gotowi do tego, by pomóc.

Zostawili koordynatorom akcji swoje numery telefonów w razie potrzeby. Akcję zorganizowała Dorota Barańska. To filantropka, która od lat w Wałbrzychu wspiera bezinteresownie wałbrzyszan potrzebujących pomocy. Organizowała pomoc podczas kilku fal epidemii koronawirusa, każdego roku przygotowuje też setki paczek żywnościowych na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, a także codzienne obiady dla głodnych. Teraz poza bieżącą działalnością na rzecz wałbrzyszan, będzie też pomagać potrzebującym Ukraińcom.