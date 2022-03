PILNE! Czerwona Linia Wałbrzych dla Ukrainy. W Hotelu Maria potrzebne jest wszystko! Mieszka tam już 300 Ukrainek z dziećmi! Adrianna Szurman

Dzisiaj w Hotelu Maria przebywa już 300 matek z dziećmi z Ukrainy! Właścicielka hotelu, Dorota Barańska od pierwszych dni wojny nikomu nie odmówiła pomocy. Teraz sama jej potrzebuje, by zapewnić im dach nad głową, jedzenie i odzież. Uwaga! W tym celu powstała fundacja Czerwona Linia. Niżej podajemy numer konta, na który można wpłacać pieniądze. Liczy się każda złotówka, a pani Brańska to gwarancja, że wydane zostaną najlepiej jak się da. Od dzisiaj ten materiał będzie aktualizowany na bieżąco, będziemy pisać, co w danej chwili potrzebne jest najbardziej!