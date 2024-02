Kuźnice Świdnickie, kiedyś Fellhamer, na przedwojennych widokówkach i rycinach. Rozpoznajesz te miejsca?

Kuźnice Świdnickie i tajemnicza zaginiona wieś

Kuźnice Świdnickie to tak naprawdę zlepek trzech osad górniczych powstałych w różnych okresach w Kotlinie Kuźnickiej pomiędzy Pasmem Lesistej, Wysoczyzny Unisławskiej i Górami Wałbrzyskimi. Przez ich niespójną historię, wielowiekową eksploatację rud srebra, barytu i węgla (co wiąże wieloma ubytkami budynków zawalonych wskutek szkód górniczych) oraz biegnące tędy linie, bocznice kolejowe i wiadukty osiedle to ma skomplikowany układ komunikacyjny.

Te trzy osobne osady to wg Słownika geografii turystycznej Sudetów:

Kuźnice Północne, czyli te położone przy samym Sobięcinie ze stacją kolejową Boguszów Gorce Wschód;

Kuźnice Południowe, czyli te bliżej Unisławia Śląskiego i Mieroszowa,

a także Kuźnice Zachodnie biegnące wzdłuż Lesku.

Inne źródła mówią o współczesnym podziale na Kuźnice Dolne i Górne.