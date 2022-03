PILNE! Czerwona Linia Wałbrzych dla Ukrainy. Do oddania pięć z ośmiu kotów, które przyjechały do Wałbrzycha. Kto zapewni im dobry dom?

11 marca 2022

Do oddania jest pięć z ośmiu kotów, które przyjechały do Hotelu Maria z rodziną z Ukrainy. - Z uwagi na sytuację, w której się znaleźli, oddadzą je do dobrego domu - mówi Dorota Barańska, właścicielka hotelu. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr telefonu 508 223 956 (można dzwonić lub wysłać esemes).