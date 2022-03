Pomoc dla Ukrainy. Młodzi wolontariusze pracują w magazynie przy Villardczyków. Możemy być z nich dumni. red

W wielkim magazynie przy ulicy Villardczyków trwa wyścig z czasem. Zwożone są tu dary dla walczącej Ukrainy z całego powiatu wałbrzyskiego. Młodzi wolontariusze muszą to wszystko posegregować i zapakować. Wczoraj do partnerskiego Borysławia wyjechał TIR pełen darów. Praca trwa do późnych godzin wieczornych. Jeżeli jest ktoś chętny, aby wspomóc naszą dzielną młodzież posiłkiem, to zapraszamy do hali przy ulicy Villardczyków.