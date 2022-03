Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej apeluje o konkretne rzeczy dla Ukrainy, zobaczcie jakie

Przy wejściu do hipermarketu bi1 (Piaskowa Góra) stanął namiot, który w porozumieniu z władzami Wałbrzycha rozstawiła tutaj Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzychu. Codziennie w godzinach 8:00-20:00 wolontariusze czekają na dary dla mieszkańców Borysławia.

- Zbieramy przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia, jak makarony, kasze, żywność w puszkach, cukier, sól, kawa, herbata, herbatniki, cukierki dla dzieci, pampersy, środki higieniczne dla kobiet, ale także środki dezynfekujące, chusteczki suche i mokre, materace, maty, łóżeczka - wylicza prezydent Roman Wałbrzycha Szełemej i apeluje do mieszkańców, by kupili choć parę rzeczy za 10 zł, kiedy robią zakupy np. za 100 zł.