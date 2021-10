Przegląd września 2021 w Wałbrzychu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Wałbrzychu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Takie nieruchomości, zarówno domy, mieszkania jak i działki licytują obecnie komornicy w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicach. Zobaczcie, co i za ile możecie kupić po okazyjnych cenach. Kwoty, zdjęcia, lokalizacje i daty licytacji.

Ekskluzywna rezydencja została zaprojektowana od początku do końca przez architektów, którzy dołożyli starań, by była wyjątkowa. To najpiękniejszy i najdroższy dom w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy wystawiony na sprzedaż w serwisie otodom. To opcja dla tych, którzy dojeżdżają do Świdnicy, Wałbrzycha i Wrocławia. Zobaczcie!