Tak wygląda potężny magazyn centralny z darami dla Ukrainy w Wałbrzychu. Utworzono go w WSSE

Przed marketem B1 w Wałbrzychu rozstawiono potężny, pomarańczowy namiot, gdzie miasto zbiera dary dla Ukrainy od mieszkańców Wałbrzycha. To m.in. produkty zebrane w tym miejscu zasilą magazyn centralny, który znajduje się w wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej i gdzie zwożone będą dary z całego powiatu wałbrzyskiego. W akcji bierze udział Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. To ona zadbała o logistykę.

- To są rzeczy, które trafią do Borysławia, naszego partnerskiego miasta. W chwili obecnej nie potrzebujemy odzieży, potrzebne są jest za to jedzenie z długim terminem przydatności do spożycia, jak makarony, mleko, kasze, ryż, konserwy, ale także słodycze dla dzieci, jak czekolada która nam się nie rozpuści w chłodnym oraz cukierki - wylicza prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.