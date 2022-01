Tygodniowy przegląd prasy 2.01.2022: Wałbrzych, 26.12-1.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przegląd tygodnia: Wałbrzych, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mężczyzna ściągnął na siebie uwagę wałbrzyskich policjantów dziwnym zachowaniem. Był poddenerwowany i zestresowany. "Nie mógł ustać w miejscu" podczas rozmowy i zapewniał, że na pewno nie ma nic na sumieniu...

To psy, które zaginęły w sylwestrową noc w Wałbrzychu i jeden w Sokołowsku. Przerażone wystrzałem petard i fajerwerków zwierzęta uciekły właścicielom. Te trafiły do Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu.

W ten pochmurny pierwszy dzień 2022 roku zapraszamy Was na fotograficzną wędrówkę nad dachami perły Dolnego Śląska. Zamek Książ to nasza duma i powód do zazdrości dla innych regionów kraju.