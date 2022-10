Ulica Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu. To krótka uliczka w centrum miasta. Każdy wałbrzyszanin chyba ją zna. Kopernika łączy Aleję Wyzwolenia z Placem Magistrackim. Po drodze są wielkie schody. W pobliżu tej ulicy (dawniej była to Albertistraße-Schaelstraße) mamy m.in. II Liceum Ogólnokształcące, budynki Urzędu Miejskiego ( w tym ratusz), Teatr Lalki i Aktora.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Kopernika w poniedziałek, 10 października 2022 roku.