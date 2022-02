W Wałbrzychu ruszyły EkoWalentynki. Zbierają zużyte baterie, bo kochają Ziemię!

- Pomysł zorganizowania takiej akcji wpadł mi do głowy dziesięć lat temu. W jednej z wrocławskich szkół namówiłem dzieci i nauczycieli na jednorazową akcję. To miał być jednorazowy happening w jednej szkole, a od tamtej pory zebraliśmy już dziesięć milionów baterii i zbieramy je nadal. Akcja przerodziła się w program ogólnopolski realizowany w tysiącu miejscowości w całym kraju - mówi ekolog Dominik Dobrowolski. Wyjaśnia, że Walentynki są odpowiednim dniem na rozpoczynanie akcji, bo przecież Gaja to chyba najważniejsza kobieta na świecie, nasza kochana Matka Ziemia.

Kiedy zużyte baterie nie trafiają do recyklingu, niszczymy ją, stwarzamy zagrożenie dla siebie.

- Uwalniane: cynk, ołów, rtęć, kadm, mangan, lit, nikiel to metale ciężkie, które zanieczyszczają środowisko i mają wpływ zdrowie człowieka – wyjaśnia Dobrowolski.

Podaje liczby, które są zatrważające, np. na świecie produkowanych jest rocznie 150 tysięcy ton baterii, a w Polsce sprzedaje się ich ponad 300 milionów. W naszym kraju tylko 45 procent zostaje poddanych recyklingowi.

Dzieje się tak dlatego, że wiele osób nadal wyrzuca zużyte baterie po prostu do kosza na śmieci. A są przeznaczone do tego specjalne pojemniki. Można je znaleźć np. na poczcie czy dużym sklepie z elektroniką.

– Zorganizowaliśmy teraz jedenaście punktów zbiórki w Wałbrzychu, powiecie wałbrzyskim i w Świebodzicach. W Wałbrzychu znajdują się m.in. w Urzędzie miejskim, Hali Wałbrzyskich Mistrzów, w Aqua Zdroju. Pojemniki znajdziemy też w bibliotekach i domach kultury – mówi Paweł Siodłak ze stowarzyszenia Czysty Wałbrzych.

Dodaje, że oddając zużyte baterie w zorganizowanych przez nich punktach możemy dostać ekologiczną torbę labo kalendarz jaki stworzono w ramach akcji Kobieta Drzewem Piękna.