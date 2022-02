Wiec poparcia Wałbrzycha dla Ukrainy w sobotę. Będą przemawiać m.in. ukraińscy żołnierze, wałbrzyszanie dostaną flagi

W sobotę, 26 lutego o godz. 11.00 na Placu Magistrackim w Wałbrzychu organizowany jest wiec poparcia dla Ukrainy.

- Szyjemy flagi w barwach Polski i Ukrainy, a także wstążeczki które można będzie przypiąć do kurtki, by okazać wsparcie i solidarność z Ukrainą - mówi Irena Rerich ze Stowarzyszenia Ukraina - Wałbrzych, która w przeszłości pracowała w jednej z największych ukraińskich gazet, a od 3 lat mieszka w Wałbrzychu.

"Każdy kraj ma prawo do samostanowienia, do swojego terytorium, do własnej, niezależnej państwowości. Nikt nie ma prawa grozić, że mu to odbierze! Obecne działania putinowskiej Rosji prowadzą do potężnej ingerencji gospodarczej, ekonomicznej a przede wszystkim wolnościowej w niezależne terytorium Ukrainy. Bądźmy solidarni!

NIE MA ZGODY na działania Putina!

NIE MA ZGODY na rozdzieranie wolnej Ukrainy na strzępy!

NIE MA ZGODY na odbieranie wolności i niezależności krajom sąsiadującym z putinowską tyranią!