- Stany Zjednoczone podejmują próby podpisania kontraktów na surowce energetyczne z Iranem i Wenezuelą - stwierdził w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin.

- Już próbują (Zachód - przyp. red.) za wszelką cenę dojść do porozumienia z tymi krajami, przeciwko którym sami wprowadzali w przeszłości bezprawne restrykcje. I są gotowi zawrzeć pokój z Iranem, natychmiast podpisać wszystkie dokumenty. I z Wenezuelą. Pojechali do Wenezueli, aby z nimi negocjować. Ale wprowadzenie tych bezprawnych sankcji nie było konieczne – powiedział Putin na spotkaniu rządowym. - To samo będzie i w stosunku do naszego kraju. Nie mam co do tego wątpliwości - dodał.