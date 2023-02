Dwie niewielkie ruiny przy Galerii Victoria w Wałbrzychu? 50 lat temu działał tu kompleks zakładów [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

- Jak byśmy zobaczyli zdjęcia tamtej okolicy z lat 70. XX wieku, to stwierdzilibyśmy, że w miejscu, gdzie pozostały niewielkie ruiny, ciągnął się kompleks kopalni. Zakłady zaczynały się od Placu Grunwaldzkiego, dokładnie od dawnej hali OSiR i istniały aż do stacji paliw przy ul. 1 Maja oraz niemal do dzisiejszej galerii handlowej. To była jedna olbrzymia "kopalnia" - wyjaśnia Zbigniew Jóźwiakowski, dawny górnik Kopalni Węgla Kamiennego "Victoria", pasjonat historii górnictwa i właściciel wielkiej kolekcji pamiątek górniczych oraz regionalnych.