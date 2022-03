Marzec w Wałbrzychu: Przegląd prasy z lutego 2022 w Wałbrzychu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Wałbrzychu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dane dotyczące obrony cywilnej w Wałbrzychu oraz liczby i stanu schronów w mieście łagodnie mówiąc nie napawają optymizmem... W Wałbrzychu jest tylko osiem takich obiektów! W razie zagrożenia, mogłoby się tu zmieścić 550 osób. To nawet nie pół procent ludności Wałbrzycha.

To są nowe zadania, jakie na 2022 rok postawili przełożeni przed dzielnicowymi z powiatu wałbrzyskiego. To także obraz problemów, przestępstw i uciążliwych wykroczeń, na które skarżą się mieszkańcy Szczawna - Zdroju, Boguszowa-Gorc, Mieroszowa, Czarnego Boru, Walimia, czy Głuszycy. Zobaczcie, którzy dzielnicowi są odpowiedzialni za wasze ulice i jakie wyznaczono im zadania do czerwca 2022 roku. Publikujemy również numery telefonów do kontaktu z dzielnicowymi, warto zapisać, bo mogą okazać się nieocenione! Opisy znajdziecie pod zdjęciami dzielnicowych z powiatu wałbrzyskiego!

(Źródło KMP Wałbrzych)