Styczeń 2022 w Wałbrzychu: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Wałbrzychu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tragedia ostatniego dnia 2021 roku w Wałbrzychu. Nie żyje 20-letni mężczyzna. Jego ciało znaleziono dzisiaj ok. godz. 15.00 na daszku znajdującym się nad wejściem do klatki schodowej nr 42 przy ul. Fortecznej na wałbrzyskim Podzamczu. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Straż pożarna, policja i pogotowie. - Na razie nie wiadomo, co się wydarzyło. Na miejscu tragedii pracują policjanci. Ustalają, czy młody mężczyzna wypadł z okna, wyskoczył, czy np. został wypchnięty - mówią nam policjanci.

Jeszcze kilka lat temu budynek w Kuźnicach Świdnickich w niczym nie przypominał dzisiejszej perełki. Zbudowany w latach 30. XX wieku świetność dawno miał za sobą. Przechodniów straszyła smutna ruina, a w środku było tylko gorzej. Zawalone stropy, popękane ściany... Potencjał miejsca dostrzegł pan Tomasz Jabłoński z żoną Sylwią, zobaczcie efekt ich pracy.