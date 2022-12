Wiecie gdzie w Wałbrzychu jest kilometr zerowy? Istnieje już ponad dekadę!

Kilometr zerowy w Wałbrzychu - gdzie go szukać mapa

Co łączy Wałbrzych z paryską wyspą Île de la Cité, na której stoi katedra Notre-Dame, a także z na placem Puerta del Sol w Madrycie? Wbrew pozorom jest wspólny mianownik tych miejsc, a jest nim kilometr zerowy, zwany też kilometrem zero. To ciekawostka turystyczna - punkt na mapie miasta, zwykle ozdobny - od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach.

Pokazuje on odległość do wybranych miejsc na świecie, najczęściej miast - stolic państw lub miast partnerskich. czasem też do rzek.