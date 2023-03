11 najpiękniejszych domów z ogrodem na sprzedaż w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicy. Oferty marzec 2023, ceny, zdjęcia

Oto 11 najpiękniejszych domów z ogrodem w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicach

Własny dom czy to wolnostojący, czy segment bliźniaka to duży komfort. W Wałbrzychu, Świdnicy i okolicach tych miast jest obecnie w sprzedaży kilkadziesiąt pięknych nieruchomości zabudowanych. Część z nich dostępna jest od ręki z wyposażeniem, są wśród nich domy z dużymi działkami wokół, niektóre zagospodarowane w fantazyjne ogrody. Są domy z tarasem i zielonym zakątkiem obok. Różni je wiele - od ceny (umiarkowana i ta dla bardziej zamożnych) przez projekt i wyposażenie. Łączy je zieleń wokół, zieleń którą można często zmienić we własny warzywniak, zielony zakątek, a czasem nawet duży ogród z sadem.

Zachęcamy do oglądania!

Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach naszej galerii, linki do ofert - w ostatnich