Nieznany dziki zakątek o krok od centrum Wałbrzycha - stary kamieniołom w Parku Sobieskiego [ZDJĘCIA]

Stary kamieniołom - niespodzianka w sercu Wałbrzycha. Jak go szukać?

Stary kamieniołom - tutaj dojść można od ul. Lotników - MAPA

Elżbieta Węgrzyn

Pierwsza wizyta w tym miejscu potrafi zaskoczyć. To naturalny wąwóz o powierzchni ok. 0,5 ha to krajobraz przekształcony podczas eksploatacji kamieni. Dziś jest to zakątek zadbany i monitorowany, zaopatrzony w wiatę, latarnie oświetleniowe, ławeczki i wygodną trasę dla wózków, a także tablice informacyjne. Wydaje się być ustroniem, ale jest blisko historycznego serca miasta.