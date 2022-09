Wałbrzych: Trzy kamienice na Starym Zdroju będą przebudowane. Wkrótce ich nie poznacie! [ZDJĘCIA]

Trzy budynku na ul. Różanej zmienią się diametralnie

Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu poszukuje wykonawcy do zadania „Przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Różanej 9, 9A i 9B w Wałbrzychu”. To kolejne po budynku przy ul. Szczecińskiej 1A gmachy przeznaczone do generalnego remontu.