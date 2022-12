Chrystus Frasobliwy - mało znany zabytek Śródmieścia w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia

Chrystus Frasobliwy - gdzie szukać nieznanego zabytku na mapie wałbrzyskiego Śródmieścia?

I na tym zwykle kończy się spotkanie z wałbrzyską starówką. Tymczasem, gdyby zwiedzający odbili choć trochę od utartego szlaku i zechcieli zobaczyć coś więcej niż front kamienicy pod Kotwicą, to nie musieliby iść daleko.

Strzykawki, kaplica i stół do sekcji zwłok [ARCHIWALNE ZDJĘCIA, FILMY]

Od Rynku do nieznanej wałbrzyskiej perełki na tyłach Placu Tuwima

Gdyby odwiedzający Rynek ruszyli kamiennym brukiem ulicy Kościuszki biegnącej w dół od Rynku i wzmiankowanego domu pod Kotwicą "Ankerhaus" z 1799 roku (Rynek 23), spotkaliby najpierw ciekawą modernistyczną rzeźbę narożną chłopca z płonącym kagankiem. To budynek Zakładu Gazowni miejskiej z 1860 roku, a sama rzeźba datowana jest na lata 30. XX w.

Interesująco wygląda zaplecze samego "Ankerhaus" z przeszklonymi kanciastymi oknami charakterystycznymi dla budynków biurowych lat 90. XX wieku. Za nim ul. Młynarska, którą niegdyś płynęła Młynówka i długi budynek sięgający Placu Tuwima z narożną apteką na parterze. To budynek jednego z kilku dawnych wałbrzyskich browarów. Po drugiej stronie ulicy okazałe kamienice styku ul. Kościuszki z Placem Tuwima.

Róg ul. Kościuszki na styku z dawnym hotelem przy Placu Tuwima 1 (dawnego Placu Słonecznego) ozdabiał piękny hotel Słoneczny - "Zur goldenen Sonne". Podwórze za nim to dość nieciekawy zaułek uwieczniony m.in. w kadrach filmu "Głód w Wałbrzychu" (Hunger in Walbenburg) z 1929 roku pokazującego miasto przemysłowe w dobie wielkiego kryzysu.